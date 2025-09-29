Замгубернатора российского региона решил отправиться к казакам на СВО

Краснодарский замгубернатора Власов решил отправиться на СВО

Исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края Александр Власов ушел в отставку, чтобы отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила региональная администрация.

О своем решении Власов, являющийся атаманом Кубанского казачьего войска, объявил на краевом Совете атаманов. По его словам, казаки, в том числе 93 атамана, отправились в зону боевых действий с первых дней СВО. «Я ветеран боевых действий, выполнял задачи в Чеченской Республике в конце девяностых и начале двухтысячных годов, в операции по принуждении к миру в 2008 году в Грузии. Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань"», — сказал он.

Отмечается, что Власов освобожден от должности вице-губернатора с 29 сентября.

Ранее на СВО отправился осужденный за взятку экс-начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Алеев. В декабре 2024 года бывшего чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы.