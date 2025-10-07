Бывший СССР
Последствия налета «Гераней» по целям в Полтаве сняли на видео

30 «Гераней» атаковали цели в Полтаве, зафиксированы перебои с электричеством
В Полтаве прогремели взрывы в результате ударов дронов по целям на территории города. Видео последствий налета опубликовали в украинском Telegram-канале «Труха Полтава».

На кадрах видно, что на месте ударов начался сильный пожар.

По данным Telegram-канала «Повернутые на войне», всего город был атакован порядка 30 дронами типа «Герань». В результате несколько районов Полтавы остались без электричества.

Ранее сообщалось о налете «Гераней» на Харьков, прозвучало минимум 20 взрывов. БПЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов и электроподстанцию «Лосево».

