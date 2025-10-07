Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 7 октября 2025Россия

Власти раскрыли последствия массированной атаки дронов на Поволжье

Нижегородский глава Никитин: Силы ПВО сбили 30 БПЛА, обломки упали в промзоне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Поволжье, из-за падения обломков дронов несколько объектов получили повреждения. О последствиях массированной атаки БПЛА рассказал в Telegram глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам представителя власти, обломки повредили несколько расположенных на территории промзоны зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также, по его заявлению, обломки упали на территории одного из предприятий.

«По предварительной информации, пострадавших нет (...) Значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — раскрыл последствия массированной атаки Никитин.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые атаковали Тюмень, город за Уралом на расстоянии двух тысяч километров от границы с Украиной. Аналитик Максим Кондратьев предположил, что БПЛА могли запускать с подогнанных в пригород фур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости