Власти раскрыли последствия массированной атаки дронов на Поволжье

Нижегородский глава Никитин: Силы ПВО сбили 30 БПЛА, обломки упали в промзоне

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Поволжье, из-за падения обломков дронов несколько объектов получили повреждения. О последствиях массированной атаки БПЛА рассказал в Telegram глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам представителя власти, обломки повредили несколько расположенных на территории промзоны зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также, по его заявлению, обломки упали на территории одного из предприятий.

«По предварительной информации, пострадавших нет (...) Значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — раскрыл последствия массированной атаки Никитин.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые атаковали Тюмень, город за Уралом на расстоянии двух тысяч километров от границы с Украиной. Аналитик Максим Кондратьев предположил, что БПЛА могли запускать с подогнанных в пригород фур.