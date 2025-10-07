Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 7 октября 2025Россия

Первое появление украинских дронов за Уралом объяснили

Специалист по БПЛА Кондратьев: Атаковавшие Тюмень дроны могли запустить с фур
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Первое появление украинских дронов за Уралом может быть объяснено запуском беспилотников с фур. Об этом заявил специалист по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, его слова приводит aif.ru.

Кондратьев предположил, что грузовики могли подогнать в пригород Тюмени, и уже оттуда дроны вылетели в сторону цели — одному из нефтеперерабатывающих заводов в регионе. При этом, по словам эксперта, атаковавшие беспилотники с небольшой вероятностью могли запустить и с территории самой Украины — но для этого им пришлось бы садиться на территории России, чтобы заправиться, так как расстояние до Тюмени составляет около двух тысяч километров.

Кроме того, по мнению Кондратьева, БПЛА могли быть запущены из сопредельного государства. «У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — заявил он.

Известно, что вечером 6 октября над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата. Благодаря оперативным службам дроны не сдетонировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Российский министр ушел от ответа на вопрос о налоге на тунеядство

    Эмилия Кларк посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

    Стало известно о смерти 14-летней школьницы в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости