Первое появление украинских дронов за Уралом объяснили

Специалист по БПЛА Кондратьев: Атаковавшие Тюмень дроны могли запустить с фур

Первое появление украинских дронов за Уралом может быть объяснено запуском беспилотников с фур. Об этом заявил специалист по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, его слова приводит aif.ru.

Кондратьев предположил, что грузовики могли подогнать в пригород Тюмени, и уже оттуда дроны вылетели в сторону цели — одному из нефтеперерабатывающих заводов в регионе. При этом, по словам эксперта, атаковавшие беспилотники с небольшой вероятностью могли запустить и с территории самой Украины — но для этого им пришлось бы садиться на территории России, чтобы заправиться, так как расстояние до Тюмени составляет около двух тысяч километров.

Кроме того, по мнению Кондратьева, БПЛА могли быть запущены из сопредельного государства. «У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — заявил он.

Известно, что вечером 6 октября над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата. Благодаря оперативным службам дроны не сдетонировали.