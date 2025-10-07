Спорт
08:13, 7 октября 2025Спорт

Президента «Бенфики» будут судить из-за платежа от «Локомотива»

Президент «Бенфики» Кошта предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» (Лиссабон) Руй Кошта предстанет перед судом из-за платежа от российского футбольного клуба «Локомотив» (Москва) в размере 76 тысяч евро за трансфер аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

Отмечается, что этот платеж был частью погашения долга за переход Конти в российский клуб. Эту транзакцию расценили как нарушение европейского законодательства о санкциях. Кошту вызывали в суд еще в июле 2024 года, однако он запросил отсрочку.

Прокуратура намерена ходатайствовать о временной приостановке производства после уплаты штрафа. При этом, согласно португальскому законодательству, за нарушение санкционных мер предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония являются главными странами — противниками возвращения сборных России по футболу на международные турниры.

