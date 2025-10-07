Президента «Бенфики» будут судить из-за платежа от «Локомотива»

Президент «Бенфики» Кошта предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» (Лиссабон) Руй Кошта предстанет перед судом из-за платежа от российского футбольного клуба «Локомотив» (Москва) в размере 76 тысяч евро за трансфер аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

Отмечается, что этот платеж был частью погашения долга за переход Конти в российский клуб. Эту транзакцию расценили как нарушение европейского законодательства о санкциях. Кошту вызывали в суд еще в июле 2024 года, однако он запросил отсрочку.

Прокуратура намерена ходатайствовать о временной приостановке производства после уплаты штрафа. При этом, согласно португальскому законодательству, за нарушение санкционных мер предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

