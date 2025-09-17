Названы главные страны-противники участия российских футболистов в международных турнирах

Украина и Польша наиболее активно желают отстранения российских футболистов

Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония являются главными странами — противниками возвращения сборных России по футболу на международные турниры. Эти страны назвал Sport24.

Позиция стран стала известна после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло 11 сентября в Албании. Активно за отстранение россиян также выступают Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Уточняется, что скандинавские страны поддерживают допуск до турниров юношеских, молодежной и женских сборных России, Португалия, Испания и Италия готовы обсуждать смягчение санкций в отношении России при согласии УЕФА, а Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступают за полноценное возвращение всех российских сборных и клубов на международные турниры.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.