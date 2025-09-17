Спорт
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
10:46, 17 сентября 2025Спорт

Названы главные страны-противники участия российских футболистов в международных турнирах

Украина и Польша наиболее активно желают отстранения российских футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония являются главными странами — противниками возвращения сборных России по футболу на международные турниры. Эти страны назвал Sport24.

Позиция стран стала известна после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло 11 сентября в Албании. Активно за отстранение россиян также выступают Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Уточняется, что скандинавские страны поддерживают допуск до турниров юношеских, молодежной и женских сборных России, Португалия, Испания и Италия готовы обсуждать смягчение санкций в отношении России при согласии УЕФА, а Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступают за полноценное возвращение всех российских сборных и клубов на международные турниры.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

    Все новости