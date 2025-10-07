Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:35, 7 октября 2025Моя страна

Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

В Калининградской области редкая длиннохвостая синица села на спиннинг рыбака
Мария Винар

Фото: makieni / Shutterstock / Fotodom

Житель Калининградской области удивился встрече с редкой птицей во время рыбалки в Янтарном. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Amber Mash.

Россиянин рассказал, что длиннохвостая маленькая птица села на спиннинг. «Увидела спиннинг и села. Какая-то необычная, длинный хвостик у нее такой. Сидит, никуда не улетает. Видимо, не может, сил не хватает. Вот такой улов», — поделился рыбак своими впечатлениями.

Редакторы канала, в свою очередь, решили запросить у орнитологов информацию о ней. Оказалось, что это длиннохвостая синица. Известно, что птицу также называют ополовником, поскольку ее длинный хвост и шарообразное тело визуально напоминают половник.

Ранее сообщалось, что неожиданно редкие птицы прилетели в Россию из Азии. Речь шла о каменке-плешанке и японской зарянке.

.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Появились новые доказательства против председателя российского суда

    Трамп захотел расширить зону «Золотого купола» на еще одну страну

    Россиянам раскрыли неожиданный вред гаджетов

    Походку Меган Маркл в Париже высмеяли в сети фразой «в своей голове она легенда»

    В Германии презентовали медаль в честь Путина

    Карпин ответил на угрозу министра спорта его уволить

    Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости