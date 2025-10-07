Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

В Калининградской области редкая длиннохвостая синица села на спиннинг рыбака

Житель Калининградской области удивился встрече с редкой птицей во время рыбалки в Янтарном. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Amber Mash.

Россиянин рассказал, что длиннохвостая маленькая птица села на спиннинг. «Увидела спиннинг и села. Какая-то необычная, длинный хвостик у нее такой. Сидит, никуда не улетает. Видимо, не может, сил не хватает. Вот такой улов», — поделился рыбак своими впечатлениями.

Редакторы канала, в свою очередь, решили запросить у орнитологов информацию о ней. Оказалось, что это длиннохвостая синица. Известно, что птицу также называют ополовником, поскольку ее длинный хвост и шарообразное тело визуально напоминают половник.

Ранее сообщалось, что неожиданно редкие птицы прилетели в Россию из Азии. Речь шла о каменке-плешанке и японской зарянке.