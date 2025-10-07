Россия осудила идею размещения военных баз в Афганистане

Кабулов: РФ осуждает размещение военных баз в Афганистане

Россия осуждает размещение военных баз в Афганистане и таких планов не имеет. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Кабулова, глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Афганистан не допустит размещения на своей территории никаких иностранных баз. «И это касается в том числе авиабазы Баграм», — указал Кабулов.

Ранее пришедшая к власти в Афганистане радикальная группировка исламских фундаменталистов «Талибан» заявила, что не собирается отдавать базу Баграм в распоряжение США, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Главный представитель правительства боевиков Забиулла Муджахид подчеркнул, что Баграм ничем не отличается от любого другого участка афганской земли, а талибы не согласятся на передачу даже пяди своей страны.