11:35, 7 октября 2025Силовые структуры

Россиянка заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму

В Ленобласти женщина заказала киллера для мужа за 20 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Тосно Ленинградской области 56-летняя жительница заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму и попалась. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, в семье длительное время были ссоры, на их фоне женщина решила отомстить супругу и стала искать киллера. Ей попался полицейский под прикрытием, который согласился за 20 тысяч рублей «избавиться» от ее мужа.

Жительница рассказала киллеру об образе жизни и привычках жертвы, а в назначенный после исполнения задания день пришла к нему на встречу. Мужчина показал заказчице фотографию, на которой было якобы тело ее супруга, и получил деньги. После этого женщину задержали. Ей вменяют покушение по найму.

Ранее сообщалось, что воткнувший нож в шею человеку около станции МЦД в Москве пришел сдаваться полиции.

