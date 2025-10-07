Силовые структуры
Воткнувший нож в шею человеку около станции МЦД в Москве пришел сдаваться

В Туле задержали подозреваемого в убийстве мужчины у московской станции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Туле задержали 22-летнего подозреваемого в расправе над мужчиной около станции МЦД «Волоколамская». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

6 октября 32-летнего мужчину с ножевым ранением в области шеи и без признаков жизни нашли на северо-западе Москвы. Подозреваемый к этому моменту скрылся с места. Он доехал до Тулы, однако там сам пошел в правоохранительные органы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Старом Арбате в Москве мужчина с ножом изрезал двух прохожих.

