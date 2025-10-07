Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

Запорожская область осталась полностью без света после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Отключения затронули все населенные пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания», — написал Балицкий.

В Минэнерго Запорожской области сообщили, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Жителей региона призвали сохранять спокойствие.