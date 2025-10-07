Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:41, 7 октября 2025Россия

Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

МО: Младший сержант ВС России пехотным огнеметом «Шмель» уничтожил 5 бойцов ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Младший сержант ВС России Сергей Береснев уничтожил пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи пехотного огнемета «Шмель». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Российский военный оборонял опорный пункт, взяв с собой на дежурство огнемет. В процессе он обнаружил приближающуюся группу украинских штурмовиков.

«Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступил в стрелковый бой. Он применил по скоплению врага реактивный пехотный огнемет "Шмель", тем самым уничтожив до пяти боевиков ВСУ», — указано в сообщении МО. Противник был разбит и отступил.

Ранее было опубликовано видео ликвидации колумбийских наемников на сумском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости