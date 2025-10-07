Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

МО: Младший сержант ВС России пехотным огнеметом «Шмель» уничтожил 5 бойцов ВСУ

Младший сержант ВС России Сергей Береснев уничтожил пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи пехотного огнемета «Шмель». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Российский военный оборонял опорный пункт, взяв с собой на дежурство огнемет. В процессе он обнаружил приближающуюся группу украинских штурмовиков.

«Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступил в стрелковый бой. Он применил по скоплению врага реактивный пехотный огнемет "Шмель", тем самым уничтожив до пяти боевиков ВСУ», — указано в сообщении МО. Противник был разбит и отступил.

