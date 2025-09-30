Двух колумбийских наемников ликвидировали на сумском направлении

Двух колумбийских наемников ликвидировали на сумском направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры соединения ВДВ».

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боевых действиях на сумском направлении, обвинили президента Украины Владимира Зеленского в нехватке беспилотников. Они записали видеообращение с оскорблениями украинского лидера.

До этого стало известно, что российские штурмовики разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области.