Скорость интернета временно ограничат в российском регионе

На Чукотке временно ограничат скорость интернета из-за ремонта подводной линии

На Чукотке временно ограничат скорость интернета из-за ремонта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) между Сахалином и Камчаткой. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

Уточняется, что непосредственные работы с временным отключением магистрали займут не менее 48 часов. Точные даты станут известны за 3-4 дня до начала, потому что сроки полностью зависят от гидрометеоусловий.

Кроме того, отмечается, что на время ремонтных работ Интернет-услуги будут предоставляться через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью.

