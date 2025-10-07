Россия
05:09, 7 октября 2025Россия

Скорость интернета временно ограничат в российском регионе

На Чукотке временно ограничат скорость интернета из-за ремонта подводной линии
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

На Чукотке временно ограничат скорость интернета из-за ремонта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) между Сахалином и Камчаткой. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

Уточняется, что непосредственные работы с временным отключением магистрали займут не менее 48 часов. Точные даты станут известны за 3-4 дня до начала, потому что сроки полностью зависят от гидрометеоусловий.

Кроме того, отмечается, что на время ремонтных работ Интернет-услуги будут предоставляться через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью.

Ранее белорусский оператор мобильной связи А1 сообщил о том, что по требованию государственных органов он ограничил пропускную способность своей 3G-сети на территории Минска.

