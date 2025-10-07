Бывший СССР
16:26, 7 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

ВСУ активизировались на сумском направлении на границе с Курской областью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на сумском направлении вблизи границы с Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«За последнюю неделю зафиксировано около четырех попыток наката, но артиллерия и беспилотные летательные аппараты справляются с угрозой», — сказано в публикации.

По данным канала, бойцы ВСУ пытаются взять под контроль лесополосы в районе села Новониколаевка. Отмечается также, что украинские военнослужащие пытались контратаковать восточнее в районе Юнаковки, но Вооруженные силы (ВС) России ударили по их позициям.

Ранее «Архангел спецназа» описал обстановку на теткинском направлении. Сообщается о попытках батальона «Айдар»(признан в России экстремистским и запрещен) прорваться к западной окраине Бессаловки.

