Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 7 октября 2025Россия

В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

На Теткинском направлении зафиксировали предпосылки к активизации ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Существуют предпосылки активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Курской областью. Об этом заявил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его данным, обстановка на Теткинском направлении остается стабильной. В районе лесного массива севернее Рыжевки Сумской области не зафиксировано существенных изменений, там продолжается работа по уничтожению противника — в районе Бессаловки ВСУ же, напротив, пытаются удержать позиции на госгранице северо-западнее Искриковщины.

Подразделения батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) пытаются прорваться к западной окраине Бессаловки, также их активность отмечается в районе Волфино. Передовые группы ВСУ, помимо этого, проявляют активность в районе Нового Пути — они уже несколько раз пытались продвинуться у государственной границы.

«Но наши подразделения осуществляют уничтожение позиций противника в лесополосах, с применением FPV-дронов. Одна из штурмовых групп была эвакуирована в Павловку из-за потерь», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил положение ВСУ вблизи Курской области. Он заявил, что подойти к области могут только отдельные диверсионные группы ВСУ. По словам полковника, главная цель Украины сегодня — занять хотя бы небольшой участок территории России, чтобы затем получить возможность обмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости