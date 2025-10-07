В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

На Теткинском направлении зафиксировали предпосылки к активизации ВСУ

Существуют предпосылки активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Курской областью. Об этом заявил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его данным, обстановка на Теткинском направлении остается стабильной. В районе лесного массива севернее Рыжевки Сумской области не зафиксировано существенных изменений, там продолжается работа по уничтожению противника — в районе Бессаловки ВСУ же, напротив, пытаются удержать позиции на госгранице северо-западнее Искриковщины.

Подразделения батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) пытаются прорваться к западной окраине Бессаловки, также их активность отмечается в районе Волфино. Передовые группы ВСУ, помимо этого, проявляют активность в районе Нового Пути — они уже несколько раз пытались продвинуться у государственной границы.

«Но наши подразделения осуществляют уничтожение позиций противника в лесополосах, с применением FPV-дронов. Одна из штурмовых групп была эвакуирована в Павловку из-за потерь», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил положение ВСУ вблизи Курской области. Он заявил, что подойти к области могут только отдельные диверсионные группы ВСУ. По словам полковника, главная цель Украины сегодня — занять хотя бы небольшой участок территории России, чтобы затем получить возможность обмена.