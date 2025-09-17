Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 17 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Положение ВСУ вблизи Курской области оценили

Полковник Матвийчук: Российские войска отодвинули ВСУ от границ Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически отсутствуют у границ Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, подходить к области могут только отдельные диверсионные группы.

«Наши войска отодвинули все силы противника от российских границ и расширяют санитарную зону, — сказал Матвийчук. — Сегодня прорваться пыталась диверсионная группа. Но ее сначала обнаружила воздушная разведка, а затем группа была уничтожена».

По словам полковника, главная цель Украины сегодня — занять хотя бы небольшой участок территории России, чтобы затем получить возможность обмена.

«Это идея фикс у президента Украины Владимира Зеленского — занять хотя бы метр нашей земли. Он говорит, что хочет обмениваться территориями, но какими? Сейчас у него ничего нет. И поэтому он хочет занять хотя бы что-то. Это ни что иное как государственный терроризм, который выливается в огромные потери», — заключил военный.

Ранее стало известно, что диверсанты ВСУ попытались прорваться на территорию российского приграничного региона — Курской области. Российские бойцы ударили по группе диверсантов из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости