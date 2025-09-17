Положение ВСУ вблизи Курской области оценили

Полковник Матвийчук: Российские войска отодвинули ВСУ от границ Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически отсутствуют у границ Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, подходить к области могут только отдельные диверсионные группы.

«Наши войска отодвинули все силы противника от российских границ и расширяют санитарную зону, — сказал Матвийчук. — Сегодня прорваться пыталась диверсионная группа. Но ее сначала обнаружила воздушная разведка, а затем группа была уничтожена».

По словам полковника, главная цель Украины сегодня — занять хотя бы небольшой участок территории России, чтобы затем получить возможность обмена.

«Это идея фикс у президента Украины Владимира Зеленского — занять хотя бы метр нашей земли. Он говорит, что хочет обмениваться территориями, но какими? Сейчас у него ничего нет. И поэтому он хочет занять хотя бы что-то. Это ни что иное как государственный терроризм, который выливается в огромные потери», — заключил военный.

Ранее стало известно, что диверсанты ВСУ попытались прорваться на территорию российского приграничного региона — Курской области. Российские бойцы ударили по группе диверсантов из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.