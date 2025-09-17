Россия
09:27, 17 сентября 2025Россия

Диверсанты ВСУ попытались прорваться на территорию российского региона

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию российского приграничного региона — Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались перейти границу в районе населенного пункта Теткино, но были замечены с воздуха. В итоге российские бойцы ударили по группе диверсантов из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

«Противник все еще пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно», — подытожили в Минобороны.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков указал на попытку ВСУ открыть еще один диверсионный участок фронта.

    Все новости