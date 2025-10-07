Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 7 октября 2025Ценности

Светлана Лобода в прозрачном комбинезоне прошлась перед камерой

Украинская певица Светлана Лобода прошлась перед камерой в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном виде прошлась перед камерой. Данное видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном наряде. Она надела прозрачный кружевной комбинезон, который облегал тело, трусы и кожаный корсет.

Также звезда примерила остроносые желтые туфли на шпильках и распустила волосы. При этом она прогулялась перед легковым автомобилем под свой новый трек «Не мешай».

Ранее в октябре британская певица Рита Ора в трусах пришла в ресторан в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости