Светлана Лобода в прозрачном комбинезоне прошлась перед камерой

Украинская певица Светлана Лобода прошлась перед камерой в откровенном виде

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном виде прошлась перед камерой. Данное видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном наряде. Она надела прозрачный кружевной комбинезон, который облегал тело, трусы и кожаный корсет.

Также звезда примерила остроносые желтые туфли на шпильках и распустила волосы. При этом она прогулялась перед легковым автомобилем под свой новый трек «Не мешай».

