Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 7 октября 2025Мир

Трамп захотел расширить зону «Золотого купола» на еще одну страну

Трамп заявил, что США и Канада прорабатывают расширение зоны «Золотого купола»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон и Оттава прорабатывают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» на территорию Канады. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мы тесно сотрудничаем по проекту "Золотого купола" — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над "Золотым куполом" для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Канадой будущую систему ПРО «Золотой купол» и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

    Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

    «Об нас вытерли ноги» Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?

    Неизвестные привязали женщину к бревну и бросили в пруд

    Фармацевт предупредил об опасных последствиях сочетания алкоголя с одним видом лекарств

    Член НАТО ввел санкции против якобы связанных с Россией компаний

    Умер один из лучших шеф-поваров России

    Окружение Трампа обеспокоилось ухудшением его умственных способностей

    Гоблин заговорил на литовском

    «Ангел» Victoria's Secret позанималась спортом с голыми ягодицами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости