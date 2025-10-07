Трамп захотел расширить зону «Золотого купола» на еще одну страну

Трамп заявил, что США и Канада прорабатывают расширение зоны «Золотого купола»

Вашингтон и Оттава прорабатывают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» на территорию Канады. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мы тесно сотрудничаем по проекту "Золотого купола" — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над "Золотым куполом" для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Канадой будущую систему ПРО «Золотой купол» и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов.