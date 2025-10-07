Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

Востоковед Бочаров: Трамп пытается укрепить имидж миротворца усилиями по Газе

Президент США Дональд Трамп пытается укрепить имидж миротворца своими усилиями по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Решение палестино-израильского вопроса, находящегося в центре мировой политики, способно укрепить имидж США и его администрации», — подчеркнул востоковед.

Бочаров оценил мотивы Трампа представить мирный план по Газе и отметил заключенные в его первый президентский срок «Соглашения Авраама» по арабо-израильскому урегулированию. При этом эксперт подчеркнул, что предложенная ранее американским лидером «Сделка века» по палестино-израильскому конфликту не обсуждалась с палестинцами и была ими отвергнута.

Ранее Трамп сообщил о скором прекращении огня между Израилем и Палестиной. По его словам, израильское руководство согласилось отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.