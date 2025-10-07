Экономика
09:48, 7 октября 2025Экономика

Один из первых инвесторов электромобиля «Атом» избавился от своей доли

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из проекта российского электромобиля «Атом»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В структуре собственников АО «Кама», развивающего проект российского электромобиля «Атом», произошли изменения. Из их числа вышел российско-армянский бизнесмен Рубен Варданян, который был одним из первых инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

Принадлежавшие ему четверть акций ООО «Восход», основного акционера «Камы», перешли самому обществу. Пакет могут распределить между совладельцами, среди которых есть гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, или продать стороннему инвестору.

У Когогина 37,5 процента акций «Восхода», столько же у ООО «Спектр», владельцами которого являются Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина. Состав акционеров «Камы» не раскрывается, известно только, что «Восходу» принадлежит более половины акций.

Старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов объяснил, что, как правило, в случае перехода доли участника самому обществу речь идет о добровольном выходе из компании, по итогам которого ему выплачивают действительную стоимость пакета. Последнюю рассчитывают на основании актуальных данных отчетности.

Другие эксперты указали, что компания может распорядиться долей в течение года, при этом нередко передача акций ей в собственность означает, что другие участники не хотят допустить к ней посторонних лиц. Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов считает, что случившееся не повлияет на сам проект электромобиля.

В «Каме» не стали раскрывать актуальные данные по срокам начала продаж «Атома», а также его цене, но подтвердили готовность запустить производство до конца года.

Ранее операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин отмечал, что без учета возможных госсубсидий (не более 925 тысяч рублей) стоимость электромобиля будет находиться в диапазоне от трех до четырех миллионов рублей. Гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк утверждал, что машина будет дешевле иностранных аналогов.

Тем не менее большинство экспертов, опрошенных изданием, скептически относятся к перспективам проекта именно из-за его цен. Однако улучшить спрос могут сервисы такси и каршеринга, если электромобиль попадет в список моделей, разрешенных для использования в перевозках пассажиров.

