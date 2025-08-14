Бюджетный российский электрокар окажется дороже трех миллионов рублей

Стоимость российского электромобиля «Атом» без субсидий составит 3-4 млн рублей

Цена российского электромобиля «Атом» без учета возможных государственных субсидий будет находиться в диапазоне от трех до четырех миллионов рублей. Об этом рассказал операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин, передает РИА Новости.

По его словам, финальной цены на электрокар пока нет, однако понятно, что субсидия составит до 925 тысяч рублей, кроме того, возможна и дополнительная поддержка. Такую информацию он привел в ходе сессии международного евразийского форума «Такси».

В конце июня гендиректор отвечающей за проект компании «Кама» Игорь Поваразднюк утверждал, что автомобиль будет обладать очень хорошими характеристиками, но по сравнению с аналогами будет бюджетным, то есть его цена окажется заметно ниже. В прошлом году средняя стоимость электромобилей в России составила 5,7 миллиона рублей.

К середине лета на заводе собраны первые 30 автомобилей. В последние два года на «Атом» поступило более ста тысяч предварительных заказов.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае или в сотрудничестве с китайскими партнерами. Полностью российскими, если учитывать сложные узлы, предполагалось сделать только операционную систему «Атом ОС», интеллектуальную систему помощи водителю ADAS и платформу.