В консульстве России назвали причину отказа россиянке во въезде в Южную Корею

Консульство РФ: Россиянке отказали во въезде в Южную Корею из-за политики

Гражданке России отказали во въезде в Южную Корею по политическим мотивам. Возможную причину назвали изданию Baza в консульстве РФ в этой азиатской стране.

В дипведомстве пояснили, что Россия является недружественным государством для Южной Кореи. Кроме того, свою роль сыграла борьба местного правительства с нелегальной иммиграцией.

Ранее россиянка Ульяна пожаловалась, что ее не пустили в Южную Корею из-за того, что она не смогла назвать местные достопримечательности. После этого девушку четыре дня продержали в подвальном помещении без окон. По словам соотечественницы, к ней и другим иностранцам относились «как к животным».

