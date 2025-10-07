В Кремле назвали возможный ответ России на действия по изъятию активов

Песков: Россия бессрочно будет преследовать инициаторов изъятия активов

Россия будет бессрочно преследовать инициаторов и исполнителей незаконного изъятия своих активов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [выполнял] незаконные действия, кто был их инициатором, принимал решения», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) не знают, как совместить сразу два кредита Украине под залог заблокированных в западных странах российских активов. Речь идет о так называемом «репарационном кредите» на сумму в 185 миллиардов евро и кредите под залог заблокированных активов России на 45 миллиардов, инициатором которого выступили государства «Большой семерки» (G7).

Руководство ЕС запуталось при поиске возможных способов совмещения этих программ финансирования для возмещения Украине ущерба, понесенного в результате боевых действий. Главной проблемой для ЕС остается риск потери доходов от хранящихся в западных финансовых организациях российских активов. Эти средства необходимы для выплат Киеву в рамках инициативы G7.

В то же время среди стран ЕС пока нет консенсуса по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, в частности, предостерег руководство блока от перекладывания всей ответственности за изъятие российских активов исключительно на королевство. Он призвал другие страны ЕС разделить с Брюсселем потенциальные риски и потребовал от ЕК предоставить четкие юридические гарантии. В противном случае, заверил он, Бельгия, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных активов РФ, откажется от их изъятия.