10:34, 7 октября 2025Экономика

Евросоюз запутался в схемах использования замороженных российских активов

Euractiv: ЕС ищет способы совместить два кредита Украине под залог активов РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) не знают, как совместить сразу два кредита Украине под залог заблокированных в западных странах российских активов. Об этой проблеме сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о так называемом «репарационном кредите» на сумму в 185 миллиардов евро и кредите под залог заблокированных активов России на 45 миллиардов, инициатором которого выступили государства «Большой семерки» (G7). Руководство ЕС запуталось при поиске возможных способов совмещения этих программ финансирования для возмещения Украине ущерба, понесенного в результате боевых действий. «У ЕС нет финального решения по этому вопросу», — констатировал чиновник ЕК.

Главной проблемой для ЕС остается риск потери доходов от хранящихся в западных финансовых организациях российских активов. Эти средства необходимы для выплат Киеву в рамках инициативы G7. В случае полноценной конфискации подобного инструмента для поддержки Украины у ЕС больше не будет. «У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это», — посетовал представитель ЕК.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Киев и страны ЕС поддерживают инициативу предоставить Украине так называемый «репарационный кредит». Эта цель, по словам парламентария, станет для Украины ключевой в следующем году. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поясняла, что вышеуказанный займ власти ЕС хотят разбить на несколько частей. Часть от предоставленной Киеву суммы пойдет на закупку вооружений у европейских производителей.

В то же время среди стран ЕС пока нет консенсуса по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, в частности, предостерег руководство блока от перекладывания всей ответственности за изъятие российских активов исключительно на королевство. Он призвал другие страны ЕС разделить с Брюсселем потенциальные риски и потребовал от ЕК предоставить четкие юридические гарантии. В противном случае, заверил он, Бельгия, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных активов РФ, откажется от их изъятия.

