Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 7 октября 2025Мир

В России рассказали о большом плане Трампа

Профессор Коктыш назвал заявления Трампа о Tomahawk началом дипломатической игры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал заявления президента США Дональда Трампа о поставках крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву началом сложной дипломатической игры. О «большом плане» американского лидера эксперт рассказал в беседе с «Царьградом».

По мнению Коктыша, в сложившейся ситуации Вашингтон пытается вовлечь в конфликт на Украине страны Европы, чтобы получить от них деньги. Киев при этом, указал он, является инструментом для достижения данной цели. В случае неудачи, предположил профессор, Соединенные Штаты могут усилить давление на европейские экономики и укрепить позиции доллара. «Если не получится, придется грохнуть евро», — заключил эксперт.

Ранее журналисты итальянского издания L'AntiDiplomatico дали совет Трампу. Они указали, что политик может позволить поставлять ракеты Tomahawk Украине, используя для этого средства европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

    Москвичей предупредили о погоде на выходных

    Россиянка из ревности облила супруга кипятком

    Назван ключевой вопрос для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости