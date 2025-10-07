В России рассказали о большом плане Трампа

Профессор Коктыш назвал заявления Трампа о Tomahawk началом дипломатической игры

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал заявления президента США Дональда Трампа о поставках крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву началом сложной дипломатической игры. О «большом плане» американского лидера эксперт рассказал в беседе с «Царьградом».

По мнению Коктыша, в сложившейся ситуации Вашингтон пытается вовлечь в конфликт на Украине страны Европы, чтобы получить от них деньги. Киев при этом, указал он, является инструментом для достижения данной цели. В случае неудачи, предположил профессор, Соединенные Штаты могут усилить давление на европейские экономики и укрепить позиции доллара. «Если не получится, придется грохнуть евро», — заключил эксперт.

Ранее журналисты итальянского издания L'AntiDiplomatico дали совет Трампу. Они указали, что политик может позволить поставлять ракеты Tomahawk Украине, используя для этого средства европейских стран.