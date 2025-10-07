Интернет и СМИ
Трампу дали совет по поводу поставок ракет Tomahawk Украине

L'AntiDiplomatico: Трамп может разрешить поставки Tomahawk Украине за счет ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп может позволить поставлять ракеты Tomahawk Украине, используя для этого средства европейских стран. Такой совет главе Белого дома дали журналисты итальянского издания L'AntiDiplomatico.

«Было бы неплохим решением США разрешить Киеву закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk [помощью ЕС]», — указано в статье.

Авторы материала утверждают, что Украина также испытывает нехватку систем противоракетной обороны и средств для создания и закупки своего оружия в будущем.

