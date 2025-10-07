В российском городе четырехлетний ребенок выпал из окна в отсутствие матери

В Петербурге мальчик выпал из окна в отсутствие матери

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна, когда мать вышла в магазин, передает 78.ru.

По сведениям российского телеканала, мальчик выпал из окна дома на Пулковском шоссе 6 октября. Прохожие вызвали бригаду медиков. Позже к месту инцидента пришла родительница.

По словам женщины, она уложила сына спать, отправилась за покупками, а вернувшись, обнаружила его у дома в крови.

Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, кому и аспирационный синдром.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству. Детсадовца спасло то, что он упал в корзину. Если бы ее не было, он рухнул бы с высоты.