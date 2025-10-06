Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

ЧП произошло в жилом комплексе «Новокрасково» под Люберцами. На фотографии видно ребенка в корзине для кондиционера и пытающихся спасти его мужчин.

Ребенка спасло то, что он упал в корзину. Если бы ее не было, он рухнул бы с высоты.

Ранее похожий случай произошел в Ленинградской области. Там ребенок выжил после падения из окна пятиэтажки. Лежавшую без чувств девочку заметили под окнами дома прохожие. После этого пострадавшую сразу же доставили в больницу.