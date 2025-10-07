В США спрогнозировали ответ России на возможный запуск Tomahawk

Аналитик Риттер: РФ незамедлительно ответит на запуск Tomahawk по ее территории

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, как отреагирует Россия на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории. Об этом он высказался на YouTube.

Риттер подчеркнул, что ответ со стороны России не заставит себя ждать. «В тот момент, когда Tomahawk запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, Москва не может «позволить НАТО размещать дальнобойные ударные вооружения на Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

