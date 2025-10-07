Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 7 октября 2025Мир

В США спрогнозировали ответ России на возможный запуск Tomahawk

Аналитик Риттер: РФ незамедлительно ответит на запуск Tomahawk по ее территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, как отреагирует Россия на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории. Об этом он высказался на YouTube.

Риттер подчеркнул, что ответ со стороны России не заставит себя ждать. «В тот момент, когда Tomahawk запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, Москва не может «позволить НАТО размещать дальнобойные ударные вооружения на Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

    У берегов Одессы заметили смерч

    Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

    Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

    В ряде городов ЛНР пропал свет

    Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

    На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

    Раскрыты последствия изъятия активов России для Европы

    В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости