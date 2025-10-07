Мир
14:14, 7 октября 2025Мир

Возле резиденции премьера Франции прогремел взрыв

Le Parisien: У резиденции премьера Франции загорелся грузовой автомобиль
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Грузовой автомобиль загорелся утром 7 октября в центре Парижа, всего в нескольких метрах от резиденции премьер-министра страны — Матиньонского дворца. Очевидцы сообщают, что после возгорания прогремел взрыв, передает газета Le Parisien.

«Около 9:30 (10:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва», — сказано в сообщении.

Пожарная служба Парижа сообщает, что возгорание в автомобиле удалось быстро потушить. Как выяснилось позже, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики.

При этом отмечается, что инцидент произошел во время запланированной встречи подавшего в отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню с коллегами.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности правыми партиями.

