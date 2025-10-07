Врач оценил пользу чеснока для лечения и профилактики простуды

Педиатр Молодой: Польза чеснока при простуде не доказана

Педиатр Дмитрий Молодой оценил пользу чеснока для лечения и профилактики простуды. Пост об этом врач написал в своем Telegram-канале.

«Если в двух словах, то все плохо. Научных данных, позволяющих таковую эффективность предположить, просто нет», — подчеркнул Молодой. Он отметил, что на эту тему имеется только одно исследование, однако и у него сомнительное качество.

В связи с этим специалист сделал вывод, что чеснок при простуде является средством с недоказанной эффективностью. По его словам, это не значит, что от данного продукта больному человеку стоит отказаться вовсе. Дело в том, что существует эффект плацебо, поэтому многие люди ощущают положительное действие чеснока, пояснил врач.

Ранее фармацевт Амир Бхогал рассказал, как защититься от простуды. Для этого он призвал включить в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды.