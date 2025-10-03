Названы четыре правила для защиты от простуды и гриппа

Фармацевт Бхогал призвал осенью есть без ограничений для защиты от вирусов

Фармацевт Амир Бхогал назвал четыре правила, которые помогут защититься от инфекций и вирусов в сезон простуды и гриппа. Его советы приводит HuffPost.

Самое простое и эффективное, что, по мнению специалиста, можно сделать осенью, — это спать столько, сколько требует организм, и есть без ограничений все доступные сезонные овощи, фрукты и ягоды. «Это поможет снабдить организм всеми витаминами и минералами, необходимыми для восстановления клеток и снижения восприимчивости к инфекциям», — объяснил он.

Также эксперт призвал чаще делать влажную уборку дома и протирать рабочий стол в офисе. Он объяснил, что вирусы выживают в открытой среде от 24 до 48 часов, поэтому пыль и грязь являются серьезными источниками заражения.

Кроме того, Бхоган посоветовал пройти вакцинацию от гриппа, так как это наиболее эффективный метод защиты. И, наконец, он призвал стараться не контактировать с людьми, у которых есть симптомы простуды.

Ранее оториноларинголог Людмила Джапаридзе предупредила об одном опасном домашнем методе лечения простуды. По ее словам, эфирные масла для ингаляции не имеют лечебного эффекта и могут вызвать аллергию, особенно у детей.