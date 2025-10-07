Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

На Сахалине перед судом предстанет юноша, обокравший соседку на 685 тыс. руб.

На Сахалине перед судом предстанет 20-летний юноша, который присматривал за котом своей соседки, а потом заложил все ее драгоценности в ломбард. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, 18 июля жительница Долинска оставила ключи от своей квартиры молодому соседу для того, чтобы тот приглядывал за ее котом и кормил его во время ее отъезда. Юноша пришел в квартиру женщины и нашел в ее шкафу конверт с 95 тысячами рублей. Он забрал эти деньги, а потом нашел пакет с золотыми украшениями и отнес их в ломбард. В результате молодой человек смог похитить 685 тысяч рублей.

Молодой человек обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские разыскивают вора-альпиниста, обокравшего квартиру 45-летней местной жительницы на 18-м этаже.