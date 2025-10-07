Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 7 октября 2025Силовые структуры

Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

На Сахалине перед судом предстанет юноша, обокравший соседку на 685 тыс. руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На Сахалине перед судом предстанет 20-летний юноша, который присматривал за котом своей соседки, а потом заложил все ее драгоценности в ломбард. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, 18 июля жительница Долинска оставила ключи от своей квартиры молодому соседу для того, чтобы тот приглядывал за ее котом и кормил его во время ее отъезда. Юноша пришел в квартиру женщины и нашел в ее шкафу конверт с 95 тысячами рублей. Он забрал эти деньги, а потом нашел пакет с золотыми украшениями и отнес их в ломбард. В результате молодой человек смог похитить 685 тысяч рублей.

Молодой человек обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские разыскивают вора-альпиниста, обокравшего квартиру 45-летней местной жительницы на 18-м этаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Арестович ответил на вопрос Собчак о переобувании

    Суд наказал российских супругов за спетую во время застолья песню

    Россиянке запретили въезд в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей

    Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости