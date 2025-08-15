Раскрыт способ ограбления квартиры россиянки альпинистом на 18-м этаже

В Петербурге ищут вора-альпиниста, обокравшего квартиру женщины на 18-м этаже

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают вора-альпиниста, обокравшего квартиру 45-летней местной жительницы на 18-м этаже. Способ ограбления раскрыл Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, преступление произошло в 20-этажном доме, расположенном в Невском районе на улице Ворошилова. Там на 55-метровой высоте работал альпинист. На 18-м этаже он отжал створки стеклопакета окна, проник в квартиру и украл ювелирные украшения, часы и фотоаппарат Canon с объективами. Сумма ущерба составила 1 972 500 рублей. Пропажу ценностей обнаружила хозяйка квартиры. Она обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают наличие видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

