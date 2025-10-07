Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране товарный знак

Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак Discovery

Компания Jaguar Land Rover (JLR), продавшая бизнес в России, 6 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Discovery, сообщили «Ленте.ру» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно документам, исключительные права на товарный знак будут действовать до апреля 2034 года.

Помимо автомобилей и запчастей, компания закрепила за брендом Discovery такие товары и услуги, как косметика, парфюмерия, бытовая химия, автомасла, различные металлические изделия, строительные инструменты, установки для освещения и отопления, ювелирные изделия, часы, канцелярия, мебель, услуги по управлению бизнесом и прочие. Весь перечень разместился на 26 страницах.

Jaguar Land Rover прекратила поставки автомобилей в Россию в 2022 году. В 2024-м бизнес компании в России перешел к новым владельцам.

В сентябре 2025 года JLR останавливала работу после хакерской атаки.

