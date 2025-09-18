Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 18 сентября 2025Экономика

Производитель люксовых автомобилей остановил работу из-за хакеров

Jaguar Land Rover продлил остановку производства после кибератаки до 24 сентября
Вячеслав Агапов

Фото: Horst Galuschka / IMAGO / Global Look Press

Jaguar Land Rover (JLR) продлил вынужденную остановку производства после хакерской атаки до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба производителя люксовых автомобилей.

Компания предупредила поставщиков и партнеров, что расследование кибератаки продолжается. Сейчас производитель рассматривает различные этапы возобновления деятельности, и это потребует времени.

«Мы приносим свои извинения за неудобства, вызванные этим инцидентом, и будем продолжать информировать вас по мере продвижения расследования», — пояснили в JLR.

Работа компании была нарушена из-за кибератаки 2 сентября. Компания временно остановила работу своих систем.

В середине июля 2025 года оказалась парализована работа сети алкомаркетов «Винлаб». Из-за хакерской атаки закрытыми оказались тысячи магазинов по всей стране. В Novabev Group, владеющей сетью, заявили, что группа хакеров потребовала денежное вознаграждение. В компании наотрез отказались идти на уступки и подчеркнули, что приложат все усилия для скорейшего возобновления работы своих офлайн- и онлайн-магазинов в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Зеленский двумя буквами объяснил перспективы конфликта с Россией

    Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости