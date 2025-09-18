Производитель люксовых автомобилей остановил работу из-за хакеров

Jaguar Land Rover продлил остановку производства после кибератаки до 24 сентября

Jaguar Land Rover (JLR) продлил вынужденную остановку производства после хакерской атаки до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба производителя люксовых автомобилей.

Компания предупредила поставщиков и партнеров, что расследование кибератаки продолжается. Сейчас производитель рассматривает различные этапы возобновления деятельности, и это потребует времени.

«Мы приносим свои извинения за неудобства, вызванные этим инцидентом, и будем продолжать информировать вас по мере продвижения расследования», — пояснили в JLR.

Работа компании была нарушена из-за кибератаки 2 сентября. Компания временно остановила работу своих систем.

В середине июля 2025 года оказалась парализована работа сети алкомаркетов «Винлаб». Из-за хакерской атаки закрытыми оказались тысячи магазинов по всей стране. В Novabev Group, владеющей сетью, заявили, что группа хакеров потребовала денежное вознаграждение. В компании наотрез отказались идти на уступки и подчеркнули, что приложат все усилия для скорейшего возобновления работы своих офлайн- и онлайн-магазинов в России.