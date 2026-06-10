Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:34, 10 июня 2026Ценности

40-летняя Меган Фокс порадовала фанатов съемкой в обнажающем грудь наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @meganfox

Американская актриса Меган Фокс, которая недавно вернулась в соцсети после долгого перерыва, поделилась новыми откровенными кадрами и порадовала фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Тела Дженнифер» устроила фотосессию на лестнице. Она позировала в мини-юбке и кроп-топе с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь. При этом эффектный образ Фокс дополнял чокер с шипами.

Пост знаменитости набрал 1,7 миллиона лайков и почти 12 тысяч комментариев. Поклонники оказались в восторге от ее съемки. «Ну что за богиня», «Какая красивая и горячая женщина», «Нет женщины на свете, которая была бы такой же совершенной, как ты», «Невероятная Меган», «Шикарная», — высказывались они.

Меган Фокс неожиданно вернулась в соцсети в марте этого года. Знаменитость опубликовала фото с полуобнаженными ягодицами и заставила гадать многомиллионную аудиторию, почему она пропала из инфополя.

В мае Меган Фокс разместила откровенные снимки в честь своего дня рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Появились первые результаты поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российские производители косметики попросили о помощи

    Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

    Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

    Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

    Названы способы улучшить интернет дома

    В России начались продажи универсала Citroen

    18-летняя дочь Алсу показала фото с выпускного

    Россиянам назвали неочевидную причину бессонницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok