Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:14, 8 октября 2025Из жизни

Знаменитый миллионер посулил 76 тысяч рублей за избиение любовницы его сына

Тайский миллионер Родтхонг посулил 30 тысяч батов за избиение любовницы сына
Никита Савин
Никита Савин

Фото: thethaiger.com

В Таиланде знаменитый миллионер Арнон Родтхонг посулил 30 тысяч батов (76 тысяч рублей) за избиение любовницы сына. Об этом пишет The Thaiger.

Предприниматель, сколотивший огромное состояние на торговле дурианами, опубликовал свое воззвание в сети. Родтхонг пояснил, что целью нападения должна стать женщина по имени Он. Она работала у миллионера, а затем вышла замуж за его племянника. Однако теперь выяснилось, что она завела роман с сыном Родтхонга.

«Всем бандам в округе Лангсуан. Я готов заплатить 30 тысяч батов любому, кто нападет на любовницу моего сына. Вы должны дать ей не менее 10 пощечин. Кто выполнит задание, получит от меня деньги», — написал Родтхонг.

Материалы по теме:
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019
«Он думал, что просто развлекается» Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
«Он думал, что просто развлекается»Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
5 декабря 2021
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022

Бизнесмен отметил, что слишком стар, чтобы наказать женщину самостоятельно, и именно поэтому решил прибегнуть к сторонней помощи. По его словам, избиение Он спасет честь его семьи. Родтхонг добавил, что оплатит любые штрафы, которые полиция наложит на исполнителей его заказа.

Предприниматель также обратился к сотрудникам полиции и призвал их обыскать автомобиль сына, в котором якобы хранятся две незарегистрированные единицы огнестрельного оружия. Правоохранителям он пообещал 50 тысяч батов (126 тысяч рублей) за арест сына. При этом бизнесмен отметил, что его отпрыск недавно угрожал жене пистолетом после того, как она застала его с Он.

Полиция пока никак не прокомментировала поведение Родтхонга, а он пообещал и дальше публиковать в соцсетях материалы о супружеской неверности сына. Родтхонг известен своим эксцентричным поведением. В частности, в 2019 году он обещал 10 миллионов батов (25 миллионов рублей) мужчине, который женится на его младшей дочери. Когда претендентов стало слишком много, он решил устроить трехмесячный турнир и отобрать лучших.

Ранее сообщалось, что 61-летний китайский миллионер Ли Гоцин развелся и женился на ровеснице, в которую был влюблен в студенческие годы. Свою предыдущую жену он обвинил в измене.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Россиян успокоили насчет возможного прекращения работы Visa и MasterCard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости