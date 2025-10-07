Знаменитый миллионер посулил 76 тысяч рублей за избиение любовницы его сына

Тайский миллионер Родтхонг посулил 30 тысяч батов за избиение любовницы сына

В Таиланде знаменитый миллионер Арнон Родтхонг посулил 30 тысяч батов (76 тысяч рублей) за избиение любовницы сына. Об этом пишет The Thaiger.

Предприниматель, сколотивший огромное состояние на торговле дурианами, опубликовал свое воззвание в сети. Родтхонг пояснил, что целью нападения должна стать женщина по имени Он. Она работала у миллионера, а затем вышла замуж за его племянника. Однако теперь выяснилось, что она завела роман с сыном Родтхонга.

«Всем бандам в округе Лангсуан. Я готов заплатить 30 тысяч батов любому, кто нападет на любовницу моего сына. Вы должны дать ей не менее 10 пощечин. Кто выполнит задание, получит от меня деньги», — написал Родтхонг.

Бизнесмен отметил, что слишком стар, чтобы наказать женщину самостоятельно, и именно поэтому решил прибегнуть к сторонней помощи. По его словам, избиение Он спасет честь его семьи. Родтхонг добавил, что оплатит любые штрафы, которые полиция наложит на исполнителей его заказа.

Предприниматель также обратился к сотрудникам полиции и призвал их обыскать автомобиль сына, в котором якобы хранятся две незарегистрированные единицы огнестрельного оружия. Правоохранителям он пообещал 50 тысяч батов (126 тысяч рублей) за арест сына. При этом бизнесмен отметил, что его отпрыск недавно угрожал жене пистолетом после того, как она застала его с Он.

Полиция пока никак не прокомментировала поведение Родтхонга, а он пообещал и дальше публиковать в соцсетях материалы о супружеской неверности сына. Родтхонг известен своим эксцентричным поведением. В частности, в 2019 году он обещал 10 миллионов батов (25 миллионов рублей) мужчине, который женится на его младшей дочери. Когда претендентов стало слишком много, он решил устроить трехмесячный турнир и отобрать лучших.

