Перевозки грузов беспилотными автомобилями в России резко выросли

Глава «АвтоГрузЭкса» Филатов: Беспилотные автоперевозки дают экономию в 11,2 %

За первые девять месяцев 2025 года объем автономных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом компании ПЭК вырос в 2,6 раза в годовом выражении, до 5,86 тысячи тонн грузов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал заместитель директора перевозчика, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

Компания одной из первых присоединилась к программе Минтранса по тестированию беспилотных перевозок на трассе М-11 «Нева», и за это время сумела добиться снижения затрат за счет использования беспилотных технологий. В среднем автономный кругорейс Москва — Санкт-Петербург — Москва на 11,2 процента дешевле обычного.

По словам Филатова, даже с учетом того, что в кабине все время находится инженер-испытатель, экономия достигается за счет более эффективного использования самой техники.

Система позволяет применять энергозатратное торможение, используя инерцию автомобиля, исключают агрессивные разгоны и поддерживают оптимальную скорость. Для этого она учитывает заторы, погоду, рельеф и состояние дорог на всем пути следования.

Бережный стиль вождения сокращает износ тормозных колодок и дисков, снижается нагрузка на шины, двигатель и трансмиссию. Кроме того, компания отмечает экономию топлива и возможность оперативно оценивать необходимость замены деталей, что позволяет как продлить срок их службы, так и предотвратить внезапные поломки.

До конца октября компания хочет увеличить число автономных рейсов до Санкт-Петербурга, а в будущем планирует начать перевозки по трассе М-12 от Москвы до Казани с перспективой продления до Екатеринбурга и между Санкт-Петербургом и Казанью через Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Ранее Филатов рассказал, что российский рынок сталкивается с агрессивной политикой китайских грузоперевозчиков, которые постепенно вытесняют отечественные компании за счет более выгодных условий. Снижать тарифы им позволяет доступ к дешевым кредитам в Китае и игнорирование требований, которые обязательны для российский компаний.