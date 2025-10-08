Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 8 октября 2025Экономика

Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

Жителей Дзержинского возмутил памятник учительнице с подчеркнутыми формами
Виктория Клабукова

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

В городе Дзержинский Подмосковья решили увековечить образ учительницы в камне. Итоговый результат, однако, вызвал гнев горожан, пишет Telegram-канал Shot.

Монумент представляет собой девушку с букварем в одной руке и смартфоном в другой. Сидя на гигантской цифре «пять», она делает селфи. Поводом для возмущений стал подчеркнутые формы педагога — скульптор наметил проглядывающие сквозь рубашку соски.

Такие выпирающие достоинства учительницы многие жители Дзержинского посчитали неуместными. В соцсетях они дорисовывают сюжет памятника, предполагая, что в таком виде девушка может вести лишь трансляцию на порносайте. Других горожан такая эротичность не смутила — пользователи напоминают об обнаженных античных статуях и нормах женской анатомии. В администрации ситуацию не комментируют.

Ранее жителей другого российского города — Владивостока — в недоумение привел отреставрированный памятник русалке. Пролежав на морском дне 14 лет, скульптура, к удивлению горожан, обрела внушительный бюст.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Раскрыты причины тяжелого поиска друзей с возрастом

    Китайцы похитили девушку, заперли ее в роскошном отеле Таиланда и потребовали деньги

    Трамп призвал посадить мэра американского города в тюрьму

    В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Алиева

    Внешность Павла Дурова на новом видео смутила пользователей сети

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости