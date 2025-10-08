Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

Жителей Дзержинского возмутил памятник учительнице с подчеркнутыми формами

В городе Дзержинский Подмосковья решили увековечить образ учительницы в камне. Итоговый результат, однако, вызвал гнев горожан, пишет Telegram-канал Shot.

Монумент представляет собой девушку с букварем в одной руке и смартфоном в другой. Сидя на гигантской цифре «пять», она делает селфи. Поводом для возмущений стал подчеркнутые формы педагога — скульптор наметил проглядывающие сквозь рубашку соски.

Такие выпирающие достоинства учительницы многие жители Дзержинского посчитали неуместными. В соцсетях они дорисовывают сюжет памятника, предполагая, что в таком виде девушка может вести лишь трансляцию на порносайте. Других горожан такая эротичность не смутила — пользователи напоминают об обнаженных античных статуях и нормах женской анатомии. В администрации ситуацию не комментируют.

Ранее жителей другого российского города — Владивостока — в недоумение привел отреставрированный памятник русалке. Пролежав на морском дне 14 лет, скульптура, к удивлению горожан, обрела внушительный бюст.