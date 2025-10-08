Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 8 октября 2025Мир

Глава ЕК решила использовать «стену дронов» для слежения за «теневым флотом»

ЕК планирует использовать стену дронов для слежения за теневым флотом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует использовать создаваемую на восточных границах Европейского союза (ЕС) «стену дронов» в том числе для слежения за танкерами «теневого флота», которые якобы могут перевозить российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стена дронов — это наш ответ на реалии современной войны», — сказала она.

По словам председателя Еврокомиссии, данный проект можно задействовать как для реагирования на стихийные бедствия, так и для борьбы с международной организованной преступностью.

Она подчеркнула, что «стена дронов» также может облегчить мониторинг вооруженной миграции и контроль над якобы российским теневым флотом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею фон дер Ляйен о создании «стены дронов». Французский лидер в ходе саммита ЕС в Копенгагене язвительно высказался об инициативе, отметив, что с опаской относится к слишком общим терминам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Линейку российских «Уланов» расширили

    Медведь напал на туриста

    Ида Галич показала фото в бюстгальтере после родов со словами «есть два плюса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости