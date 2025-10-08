Глава ЕК решила использовать «стену дронов» для слежения за «теневым флотом»

ЕК планирует использовать стену дронов для слежения за теневым флотом

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует использовать создаваемую на восточных границах Европейского союза (ЕС) «стену дронов» в том числе для слежения за танкерами «теневого флота», которые якобы могут перевозить российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стена дронов — это наш ответ на реалии современной войны», — сказала она.

По словам председателя Еврокомиссии, данный проект можно задействовать как для реагирования на стихийные бедствия, так и для борьбы с международной организованной преступностью.

Она подчеркнула, что «стена дронов» также может облегчить мониторинг вооруженной миграции и контроль над якобы российским теневым флотом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею фон дер Ляйен о создании «стены дронов». Французский лидер в ходе саммита ЕС в Копенгагене язвительно высказался об инициативе, отметив, что с опаской относится к слишком общим терминам.