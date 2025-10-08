Гордон объяснил нежелание отказываться от гражданства США

Ведущий Гордон заявил, отказ от гражданства США требует денежных вложений

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, актер Александр Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США, которое он получил после переезда в страну в 1989 году. Об этом он порассуждал в интервью изданию StarHit.

Гордон заявил, что отказ от американского гражданства требует больших денежных вложений. «У них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти (отказаться от статуса гражданина США — прим. «Ленты.ру»), заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им», — рассказал телеведущий.

Гордон добавил, что даже в случае, если человек откажется от гражданства, в течение пяти лет он будет налоговым резидентом в США.

Журналист признался, что однажды он хотел отказаться от паспорта США, но передумал из-за сложностей. Гордон подчеркнул, что ему безразлично, есть ли у него американское гражданство или нет, и уточнил, что в последний раз он был в стране около 12 лет назад, когда ездил на свадьбу к дочери.

В 1989 году Гордон вместе с первой женой Марией Бердниковой и дочерью Анной уехали в США. Телеведущий прожил там восемь лет и в 1997 году вернулся в Россию.

Ранее известная российская юмористка Карина Мейханаджян рассказала о шутке Гордона на съемках программы «Мужское / Женское». Она призналась, что поступок ведущего нанес ей психологическую травму.