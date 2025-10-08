Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 8 октября 2025Экономика

Названы способы избежать мошенничества при покупке жилья

Юрист Бондаренко: Отсутствие документов у продавца квартиры должно насторожить
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Занимаясь поиском жилья, многие покупатели опасаются, что столкнутся с мошенничеством. Как избежать аферистов при жилищных сделках, в интервью Радиоточке НСН рассказала юрист Яна Бондаренко.

Прежде всего гостья эфира советует воспользоваться услугами юриста. «Зачастую граждане, инвестируя крупные суммы, решают все самостоятельно и даже договоры скачивают из интернета», — сетует Бондаренко. Обращаться к специалисту она рекомендует заранее, предоставляя все документы на жилплощадь. Юрист не только проверит выписку из ЕГРН, но тщательно изучит историю объекта и перехода прав, дав экспертное заключение.

При этом окончательное решение остается за покупателем, даже если сделка потенциально опасна, подчеркивает Бондаренко. Насторожить должно отсутствие необходимых документов или нежелание продавца их предоставить. Также юрист считает более безопасным воздержаться от покупки готового жилья и рассмотреть варианты от застройщика с договором долевого участия.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать надежную стройкомпанию. О мошенничества, в частности, может говорить просьба перевести деньги за квартиру напрямую девелоперу. Соглашаться на это не стоит, даже если вам сулят существенную скидку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости