Лидер «Миража» раскрыл гонорар группы

Гитарист «Миража» Горбашов: Группа получает два миллиона рублей за концерт

Гитарист культовой музыкальной группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что коллектив зарабатывает по два миллиона рублей за концерт. Его цитирует «Газета.Ru».

Горбашов отметил, что суммы «не заоблачные», так как помимо зарплаты коллектива деньги идут на выплату гонораров авторам, оплату юристов, бухгалтерии, администраторов, репетиционной базы, студии и офиса компании.

Лидер «Миража» также добавил, что группа вкладывает «немалые деньги» с выступлений на покупку инструментов и заказ новых костюмов.

