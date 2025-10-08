Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 8 октября 2025Мир

Медведев прилетел в КНДР

Дмитрий Медведев прилетел в КНДР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он прибыл во главе делегации «Единой России». Представители России примут участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.

В сентябре президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На мероприятии ожидается 26 глав иностранных государств и правительств. Российский лидер прибыл на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости