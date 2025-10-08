Дмитрий Медведев прилетел в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он прибыл во главе делегации «Единой России». Представители России примут участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии страны.

В сентябре президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На мероприятии ожидается 26 глав иностранных государств и правительств. Российский лидер прибыл на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.