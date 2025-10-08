Меган Маркл раскритиковали в сети из-за реакции на споткнувшуюся на подиуме модель

Американскую актрису Меган Маркл раскритиковали в сети из-за реакции на споткнувшуюся на подиуме модель. На соответствующее видео в том числе обратило издание Standard в своем TikTok-аккаунте.

Супруга британского принца Гарри посетила показ бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Она сидела на шоу в первом ряду и засмеялась в момент, когда, предположительно, манекенщица потеряла равновесие. При этом артистка повернулась к находившемуся рядом другу — креативному директору марки Soho House Маркусу Андерсону, который в ответ покачал головой.

Зрители высказались о поведении Маркл в комментариях. «Что это за социопатическое отсутствие эмпатии?», «Какое отсутствие такта», «Почему мне было стыдно на это смотреть?», «Невыносимая», «Ужасная женщина», — заявили они.

Ранее в октябре походку Меган Маркл в Париже высмеяли в сети фразой «в своей голове она легенда».