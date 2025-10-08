Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

Politico: Слова Меркель о начале СВО вызвали недовольство в Прибалтике и в Киеве

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах начала специальной военной операции (СВО) вызвали недовольство среди прибалтийских и украинских политиков. Об этом пишет Politico.

3 октября Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО на Украине, рассказав об их саботаже диалога с Россией в 2021 году. Как пишет Politico, европейские политики в ответ обвинили бывшего немецкого канцлера в начале конфликта на Украине и якобы слишком доброжелательном отношении к Москве. Журналисты назвали презентацию Меркель своей автобиографии в Будапеште, в рамках которой было сделано заявление, «туром с отказами извиняться».

Прибалтийские политики выступили с обвинениями в адрес Меркель

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в комментарии Postimees обвинил Меркель в якобы неправильном понимании причин украинского конфликта и ошибочности экономического сотрудничества с Россией. По его словам, причинами начала СВО стали якобы ностальгия российского руководства по СССР, а также недостаточная реакция Запада на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются бессовестными и абсолютно неверными Маргус Цахкна министр иностранных дел Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Фото: Virginia Mayo / AP

Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил Меркель и заявил о ее якобы поддержке переговоров между Западом и Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, экс-канцлер ФРГ не признает «ошибки» своей политики, которая предполагала важность ведения диалога с Москвой.

Эта дама не может честно взглянуть на дело своей жизни. Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло Ээрик-Нийлес Кросс депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии

МИД Латвии призвал уточнить у экс-канцлера ФРГ формулировки о причинах начала СВО. В ведомстве также назвали причиной якобы нерешительные действия Запада, включая саму Меркель и ФРГ, в отношениях с Россией до 2022 года.

Министерству иностранных дел было бы трудно представить, что она действительно так думает министерство иностранных дел Латвии в комментарии эстонскому изданию Postimees

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, занимавший должность в 2022 году, заявил о якобы желании Меркель защитить свое политическое наследие и переложить ответственность на другие страны. Политик назвал слова экс-канцлера Меркель «примером перевернутой логики» и обвинил ее в поддержке усиления России.

Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше — признала бы свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный Габриэлюс Ландсбергис бывший министр иностранных дел Литвы

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис Фото: Aurel Obreja / AP

Польша и Украина раскритиковали Меркель лишь неофициально

Как пишет The Telegraph, слова Меркель вызвали ярость в Польше. Однако публично немецкого политика напрямую обвинил лишь бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие Матеуш Моравецкий бывший премьер-министр Польши

Действующий польский премьер Дональд Туск упомянул только строительство газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», запущенных при участии экс-канцлера ФРГ. «Проблема с "Северными потоками" не в том, что они были взорваны, а в том, что вообще были построены», — высказался политик в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Официальные украинские лица также пока не комментировали высказывание бывшего немецкого политика. Однако, по информации Politico, в Киеве также возмутились заявлениями Меркель. «Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — прокомментировал анонимный высокопоставленный чиновник слова экс-канцлера ФРГ.

Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Что сказала Меркель о причинах СВО?

3 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán рассказала о совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном попытке предложить в 2021 году новый формат диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Однако, по словам политика, Польша и прибалтийские государства саботировали идею, объяснив решение невозможностью выработать единую позицию.

Экс-канцлер ФРГ также назвала одной из причин СВО пандемию COVID-19 из-за невозможности проведения личных встреч между лидерами стран, включая Россию. «Если вы не можете встретиться лицом к лицу, вы не найдете новые компромиссы», — подчеркнула Меркель.

С чем связаны заявления европейских политиков?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-канцлера ФРГ, назвал ЕС заложником политики Польши и Прибалтики. Он подчеркнул, что такая позиция наносит ущерб общеевропейским интересам.

Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о попытках экс-канцлера ФРГ снять ответственность с себя за начало СВО. Он напомнил о высказываниях бывшего президента Франции Франсуа Олланда и самой Меркель об использовании Минских соглашений 2014-2015 годов в качестве «передышки» для Украины.

Как подчеркнула в интервью «Ленте.ру» немецкий политолог и политический философ Ульрике Геро, причиной кризиса отношений Евросоюза и России являются личные травмы лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. Она подчеркнула, что атмосфера Евросоюза существенно изменилась после присоединения восточноевропейских стран с их ориентацией на США.