Ангела Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО. Как на ее слова отреагировали в ЕС и на Украине?

Politico: Слова Меркель о начале СВО вызвали недовольство в Прибалтике и в Киеве
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах начала специальной военной операции (СВО) вызвали недовольство среди прибалтийских и украинских политиков. Об этом пишет Politico.

3 октября Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО на Украине, рассказав об их саботаже диалога с Россией в 2021 году. Как пишет Politico, европейские политики в ответ обвинили бывшего немецкого канцлера в начале конфликта на Украине и якобы слишком доброжелательном отношении к Москве. Журналисты назвали презентацию Меркель своей автобиографии в Будапеште, в рамках которой было сделано заявление, «туром с отказами извиняться».

Прибалтийские политики выступили с обвинениями в адрес Меркель

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в комментарии Postimees обвинил Меркель в якобы неправильном понимании причин украинского конфликта и ошибочности экономического сотрудничества с Россией. По его словам, причинами начала СВО стали якобы ностальгия российского руководства по СССР, а также недостаточная реакция Запада на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются бессовестными и абсолютно неверными

Маргус Цахкнаминистр иностранных дел Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: Virginia Mayo / AP

Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил Меркель и заявил о ее якобы поддержке переговоров между Западом и Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, экс-канцлер ФРГ не признает «ошибки» своей политики, которая предполагала важность ведения диалога с Москвой.

Эта дама не может честно взглянуть на дело своей жизни. Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло

Ээрик-Нийлес Кроссдепутат Рийгикогу (парламента) Эстонии

МИД Латвии призвал уточнить у экс-канцлера ФРГ формулировки о причинах начала СВО. В ведомстве также назвали причиной якобы нерешительные действия Запада, включая саму Меркель и ФРГ, в отношениях с Россией до 2022 года.

Министерству иностранных дел было бы трудно представить, что она действительно так думает

министерство иностранных дел Латвиив комментарии эстонскому изданию Postimees

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, занимавший должность в 2022 году, заявил о якобы желании Меркель защитить свое политическое наследие и переложить ответственность на другие страны. Политик назвал слова экс-канцлера Меркель «примером перевернутой логики» и обвинил ее в поддержке усиления России.

Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше — признала бы свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный

Габриэлюс Ландсбергисбывший министр иностранных дел Литвы
Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Фото: Aurel Obreja / AP

Польша и Украина раскритиковали Меркель лишь неофициально

Как пишет The Telegraph, слова Меркель вызвали ярость в Польше. Однако публично немецкого политика напрямую обвинил лишь бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие

Матеуш Моравецкийбывший премьер-министр Польши

Действующий польский премьер Дональд Туск упомянул только строительство газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», запущенных при участии экс-канцлера ФРГ. «Проблема с "Северными потоками" не в том, что они были взорваны, а в том, что вообще были построены», — высказался политик в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Официальные украинские лица также пока не комментировали высказывание бывшего немецкого политика. Однако, по информации Politico, в Киеве также возмутились заявлениями Меркель. «Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — прокомментировал анонимный высокопоставленный чиновник слова экс-канцлера ФРГ.

Береговые объекты газопровода

Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Что сказала Меркель о причинах СВО?

3 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán рассказала о совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном попытке предложить в 2021 году новый формат диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Однако, по словам политика, Польша и прибалтийские государства саботировали идею, объяснив решение невозможностью выработать единую позицию.

Экс-канцлер ФРГ также назвала одной из причин СВО пандемию COVID-19 из-за невозможности проведения личных встреч между лидерами стран, включая Россию. «Если вы не можете встретиться лицом к лицу, вы не найдете новые компромиссы», — подчеркнула Меркель.

С чем связаны заявления европейских политиков?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-канцлера ФРГ, назвал ЕС заложником политики Польши и Прибалтики. Он подчеркнул, что такая позиция наносит ущерб общеевропейским интересам.

Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о попытках экс-канцлера ФРГ снять ответственность с себя за начало СВО. Он напомнил о высказываниях бывшего президента Франции Франсуа Олланда и самой Меркель об использовании Минских соглашений 2014-2015 годов в качестве «передышки» для Украины.

Как подчеркнула в интервью «Ленте.ру» немецкий политолог и политический философ Ульрике Геро, причиной кризиса отношений Евросоюза и России являются личные травмы лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. Она подчеркнула, что атмосфера Евросоюза существенно изменилась после присоединения восточноевропейских стран с их ориентацией на США.

