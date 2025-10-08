Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: Со следующей недели в Москве резко похолодает

На неделе, которая стартует с 13 октября, в Московском регионе резко похолодает, и начнутся интенсивные дожди. Об этом предупредил жителей столицы и области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

С понедельника температура воздуха уже не приблизится к отметке в плюс 10 градусов, отметил синоптик. «Дневные температуры будут в диапазоне от 5 до 8 градусов тепла, такая температура будет ниже нормы, теплые деньки пройдут», — уточнил Вильфанд.

Похолодание будет связано с тем, что Москва будет находиться в холодной части антициклонального барического образования, пояснил метеоролог. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 2-4 градусов Цельсия. При этом не исключено, что в Центральную Россию вернутся заморозки, спрогнозировал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что до 11 октября погода в Москве будет аномально теплой для октября. Температурные значения будут превышать климатическую норму на 3,5 градуса.